Пермский велосипедист добрался до Владивостока за 74 дня
Пермский велосипедист Иван Оглоблин менее, чем за 80 дней, достиг своей цели - доехал до Владивостока. Он передает привет всем, кто следил за его маршрутом. Иван выехал из Перми на велосипеде в начале августа. Новостями о путешествии пермяк делился в своих соцсетях. В постах Иван рассказывал о ночевках в палатках и у гостеприимных россиян, впечатлениях об окружающей природе и состоянии своего велосипеда.
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