В Прикамье выявлена африканская чума свиней

30 сентября губернатор Дмитрий Махонин провел совещание с главами муниципальных образований Прикамья. Главным вопросом повестки стали меры безопасности на территории региона, направленные на недопущение распространения инфекции африканской чумы среди животных.

28 сентября в частном подворье д. Карабаи Краснокамского округа был выявлен факт заражения сельскохозяйственных животных вирусной болезнью.

«Прошу вас отнестись к ситуации максимально серьезно. Необходимо обезопасить животных, чтобы не допустить их массового падежа. Специалисты профильных ведомств оперативно приступили к выполнению своих обязанностей и держат ситуацию под контролем. Прошу муниципалитеты оказывать всю необходимую помощь сотрудникам Россельхознадзора, краевого Минсельхоза, Госветинспекции и других ведомств», – обозначил Дмитрий Махонин.

Специалисты подчеркивают, что африканская чума свиней не передается от животных к человеку и опасности не представляет. Сам вирус погибает при термической обработке в 70 градусов. Ранее губернатор подписал указ об установлении карантина по африканской чуме в населенных пунктах Краснокамского округа, расположенных в зоне риска.

На период карантина на инфицированную территорию в 350 м от границ населенного пункта д. Карабаи, по автомобильной дороге Карабаи – Волеги, в радиусе 50 м от точки с координатами 58.092188 55.605799 будет запрещен въезд и выезд посторонних лиц, за исключением специалистов профильных ведомств, ввоз, вывоз, убой свиней, заготовка кормов и введены другие ограничения, призванные остановить распространение заболевания.

Также 8 населенных пунктов Краснокамского округа определены угрожаемой зоной распространения болезни. Ограничения введены в пределах с. Усть-Сыны, д. Кузнецы, д. Конец-Бор, д. Карабаи, д. Малое Шилово, д. Большое Шилово, д. Нижние Симонята, д. Гурино.

Кроме того, в части территорий Краснокамского и Нытвенского округов, Усть-Качкинского сельского поселения Пермского района установлена зона особого наблюдения. В этих населенных пунктах также запрещен ввоз, вывоз, убой свиней и введены другие ограничения.

По итогам совещания Дмитрий Махонин отметил, что заболевание свиней африканской чумой выявлено в Прикамье впервые. Несмотря на это, вирус специалистам давно известен и действенные методы борьбы с ним выработаны.

«Сотрудники профильных ведомств уже приступили к исполнению всех необходимых мер для локализации болезни. В свою очередь, прошу жителей региона и владельцев агрохозяйств быть внимательными в сложившейся ситуации и соблюдать все рекомендации», – подчеркнул он.