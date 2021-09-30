В Перми могут построить новый аэровокзал
Новый аэровокзал, сервисный центр и полноценный хаб в перспективе. Пермский аэропорт должен стать базовым для авиакомпании «Red Wings». В июне краевые власти подписали с перевозчиком соответствующее соглашение. И вот накануне на пресс-конференции генеральный директор компании Евгений Ключарёв заявил, что первые несколько самолетов будут постоянно размещены в Перми уже к концу этого года. Для этого планируют здесь же открыть центр технического обслуживания авиационных судов. А учитывая, что в регионе находится завод по производству авиадвигателей, возможно появление и более масштабного сервисного центра. Растет при этом и количество авиаперевозок. Уже к концу этого года ожидается, что число обслуживаемых пассажиров в Пермском аэропорту вплотную приблизится к двум миллионам, при том, что расчетная мощность нового терминала два с половиной миллиона человек. Отсюда и планы по строительству еще одного терминала. Сергей Рудаков, генеральный директор «Нова-порт-холдинг»: "Нельзя возвращаться в старую эру. Надо успевать делать условия, к которым пассажиры привыкли вовремя. Мы предполагаем, что мы уже в следующем году определимся с проектированием второй очереди, с ее объемом и строительством".
Авиакомпания «Red Wings» позиционирует себя как региональный лоукостер. Благодаря субсидированию из федерального и регионального бюджетов, теперь можно добраться до других областных центров не только через Москву, но и прямыми рейсами. И это будет не только быстрее, но и заметно дешевле. Только в конце сентября открылись новые направления из Перми в Астрахань, Мурманск, Омск, Челябинск. 30 сентября вылетает первый прямой самолет до Махачкалы. В планах на будущий год продолжение субсидирования межрегиональных полетов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Дальше мы будем со следующего года также увеличивать направления, есть у нас планы по так называемым труднодоступным направлениям. Это касается севера - Салехард, Уренгой и т.д".
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