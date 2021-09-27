В Пермском крае выявлен 471 новый случай заражения COVID-19
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 471 новый случай заражения COVID-19: 40 человек проходят лечение в больницах, 431 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 100 117. В числе 471 нового инфицированного 176 пациентов мужского пола, 295 – женского, среди заболевших 36 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 66 человек, от 30 до 49 лет – 171 человек, 125 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
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