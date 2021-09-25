Пермяк организовал нелегальные перевозки по Каме
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ рассказали, что в августе 2021 года в районе акватории Кама выявили нелегального перевозчика.
Перевозчика выявили в августе 2021 года. За деньги мужчина перевозил более 40 человек на судне «Людмила». Но техническая безопасность судна и пассажиров на нем не была обеспечена, а жизнь и здоровье пассажиров подверглись реальной угрозе.
Помимо этого, судно не было предъявлено к освидетельствованию. Не подтвержден был его класс для эксплуатации в данном плавании. А экипаж не мог обеспечить безопасную перевозку пассажиров и багажа. А главное, в случае ЧП, на судне не было достаточного количества спасательных жилетов.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении 57‑летнего владельца судна.
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