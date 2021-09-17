Выборы-2021: 17, 18 и 19 сентября
В России сегодня начинается голосование по выборам депутатов представительных органов власти. Жители Прикамья поучаствуют в определении нового состава Государственной Думы и изберут своих представителей в Законодательном Собрании края. Пермяки также выбирают депутатов городской Думы. Участки будут открыты три дня с 8 утра до 8 часов вечера. Заявки на голосование на дому по уважительной причине принимаются до 14:00 19 сентября. Для этого необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию.
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