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← С конца сентября из Перми появятся прямые рейсы до Астрахани, Мурманска и Махачкалы

Выборы-2021: 17, 18 и 19 сентября

В России сегодня начинается голосование по выборам депутатов представительных органов власти. Жители Прикамья поучаствуют в определении нового состава Государственной Думы и изберут своих представителей в Законодательном Собрании края. Пермяки также выбирают депутатов городской Думы. Участки будут открыты три дня с 8 утра до 8 часов вечера. Заявки на голосование на дому по уважительной причине принимаются до 14:00 19 сентября. Для этого необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию.

Метки: Выборы, Власть, Общество, В России, в Пермском крае, в Перми

Опубликовано: 17.09.2021 в 08:20 в рубрике - Новости регионов России

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← С конца сентября из Перми появятся прямые рейсы до Астрахани, Мурманска и Махачкалы

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