С конца сентября из Перми появятся прямые рейсы до Астрахани, Мурманска и Махачкалы
С 25 сентября из Перми можно будет улететь в Махачкалу и Челябинск, с 26 сентября - в Астрахань и Мурманск, с 27 сентября из аэропорта «Большое Савино» пустят рейс Пермь - Норильск, а с 28 сентября - Пермь - Омск.
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