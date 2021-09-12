По России завершились продажи туров с кэшбэком
Продажи туров с кэшбэком по России завершились. Но и без льготных путёвок рейсы из Перми отправляются максимально загруженными.
Сегодня из Перми можно отправиться в Сочи, Анапу, Симферополь. Плюс новинка этого сезона от «Аэрофлота» - Геленджик. По словам туроператоров, направления, давно полюбившиеся пермякам. Даже нововведение августа туристов не напугало - когда южные курорты начали принимать гостей только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.
Анжелика Кузнецова, менеджер по туризму: "Настроение у людей очень хорошее в плане туризма - очень популярны курорты России. Сейчас также мы наблюдаем увеличенный спрос на осенние месяцы - это благодаря программе «Кэшбек - туры по России»".
Как заявили в Ростуризме, средства на выплату кешбэка туристам были израсходованы досрочно. С начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более полутора млн россиян. Но и без льготных путёвок рейсы из Перми отправляются максимально загруженными.
Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»: "В этом году полётная программа в южные города России была представлена широкой географией: традиционно, Сочи, который и в этом году показал высокий уровень пассажиропотока; Геленджик, Анапа и Симферополь. Полёты из Перми в Сочи и Симферополь планируют продлить на период действия зимнего расписания".
По данным за полгода, в сравнении с тем же периодом доковидного 2019, падение пассажиропотока на международных рейсах составило около 50%, а вот на внутренних авиалиниях фиксируют рост - на 20%.
Прогноз погоды пермяков не радует: впереди всё так же - дожди, 10-12 градусов. Между тем до солнца и моря 3-3,5 часа - примерно столько лететь из Перми в Сочи или Симферополь.
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