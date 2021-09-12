В Прикамье не хватает 900 врачей и полторы тысячи человек среднего медицинского персонала

В Пермском крае не хватает 900 врачей и полторы тысячи человек среднего медицинского персонала. Такие данные привел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с краевым Минздравом и представителями партии «Единая Россия».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Если мы говорим про врачей, то мы в Пермском крае по обеспеченности чуть выше, чем среднероссийские показатели. Но, на самом деле, есть куда стремиться. Нам необходимо решить кадровый дефицит более чем 900 человек".Как отметил депутат Законодательного собрания, член фракции «Единой России» Вячеслав Григорьев, особый дефицит кадров наблюдается в 17 отдаленных территориях. Не помогают даже зарекомендовавшие себя проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер», они предполагают единоразовую денежную выплату медицинскому работнику за переход на новое место работы.В Прикамье сегодня действует программа целевого обучения в медицинском вузе, когда студенты получают дополнительную стипендию из регионального бюджета. Плюсом к этим мерам фракция «Единая Россия» предложили также дополнительные выплаты из краевого бюджета к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для 17 самых проблемных округов.Ирина Ивенских, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Важно, чтобы при этом те районы, из которых поедут люди, также не пострадали. Нам нужно четко понимать, чтобы у нас к этим 17 территориям не добавились другие, в связи с тем, что у нас кадры начнут уезжать с тех территорий, где они сейчас есть".