Проект Прикамья по удаленному мониторингу пациентов с высокими кардиорисками победил в федеральном конкурсе

В Москве 7-9 сентября проходят ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Кардиологи на марше –2021» и 61-я сессия НМИЦ кардиологии им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения РФ. В мероприятии принимают участие ученые и врачи-кардиологи из крупных федеральных центров, а также из регионов России.

В рамках этого форума традиционно отмечают победителей всероссийского конкурса «Лучшие клинические практики в кардиологии». В этом году победу одержал проект «Удаленный мониторинг пациентов высокого сердечно-сосудистого риска», реализуемый в Прикамье.

В пилотном режиме региональный проект был реализован пермской городской поликлиникой № 7, городской клинической поликлиникой г. Перми и поликлиниками Кунгура, Лысьвы и Краснокамска, а затем к нему присоединились другие учреждения здравоохранения Прикамья.

В за время действия мониторинга медицинские работники скорректировали терапевтическое лечение 9 тысячам жителям Пермского края. Также было организовано порядка 5 тыс. дообследований, 15 тыс. очных приемов терапевтами и более 2 тыс. консультаций кардиологов. Кроме того, была выявлена необходимость проведения более 300 плановых и 65 экстренных операций. Всего под постоянным дистанционным наблюдением медиков сегодня находится более 25 тысяч жителей региона из группы риска.