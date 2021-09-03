В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»

В выходные в Хохловке пройдет фестиваль исторической реконструкции. В этом году он изменил название - «На Хохловских холмах», но сохранил от предыдущего проекта - «Большие маневры на Хохловских холмах» - которые проходили в музее на протяжении тринадцати лет, лучшие знаковые моменты. В этом году музей предлагает прикоснуться к истории Средневековья. В рамках фестиваля пройдет лучный турнир А.И.С.Т. Это ежегодные соревнования для стрелков, занимающихся исторической реконструкцией, воссоздающих образы лучников прошлых веков. Участников ожидают интересные упражнения, а зрители смогут увидеть зрелищные манёвры лучников.Также в Хохловке пройдет турнир Parma Challenge 2021. Предполагается, что в соревнованиях по историческому средневековому бою примут участие бойцы из Прикамья, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Златоуста, а также других городов и регионов. При посещении турнира действуют противоэпидемические рекомендации: обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование санитайзеров.В рамках фестиваля исторической реконструкции «На Хохловских холмах» также состоится лекторий. Так, 4 сентября в помещении визит-центра музея пройдут лекции: «Как мы представляем средневековых жителей Прикамья?» - о том, как выглядели средневековые жители Пермского края, во что они одевались, какими декоративными деталями дополняли свой костюм,«Ранняя история Перми Великой: Чердынь, Искор и др.»; «Кто владеет крепостью, тот владеет и полем» - лекция о средневековых городищах Прикамья, о тех, кто их возводил, о природных условиях, в которых жили безымянные строители укреплений, чем они питались и о чем они мечтали; «Загадки древних курганов. Эпоха переселения народов в Пермском Приуралье».

А ещё 4 и 5 сентября на фестивале можно будет сыграть в средневековые настольные игры. Например, в игру «Лиса и гуси», которая появилась на территории нашей страны в средние века. Игра рассчитана на двух человек. Изменено расписание автобуса №340 на 4 и 5 сентября в «Хохловку».

-из Перми: 6:10 (с ост. Попова), 9:55, 11:05, 14:05, 18:05

-из Хохловки: 7:15, 11:30, 16:00, 17:00, 19:30