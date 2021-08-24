Пермяков приглашают стать волонтерами Всероссийской переписи населения

Всего в России на переписи, которая пройдет с 15 октября по 15 ноября 2021 года, будут работать более 25 тысяч волонтеров из 85 регионов. Им предстоит оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках для переписи работающих на территориях предприятий и организаций. Также они будут вести разъяснительную работу с гражданами по общим вопросам переписи, расскажут о возможности принять в ней участие на переписных участках или на рабочих станциях МФЦ. Кроме того, представители волонтерского корпуса будут сопровождать граждан к выделенным местам в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале государственных услуг. В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения добровольцы пройдут специальное обучение.Напомним, во Всероссийской переписи населения–2020 примут участие жители всех регионов страны. Им предстоит ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик – пола, возраста, гражданства, места рождения, национальности, владения языками, образования, количества детей, источников средств к существованию.Также жителям зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.