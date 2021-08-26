Снег в августе. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги «Ёлки»





В Перми в августе выпал снег. На фото, которые появились в Сети, видно, как улицы технопарка на Шоссе Космонавтах стали вдруг заснеженными. Погода тут ни при чём. Пермь стала одной из локаций для съёмок новогодней саги "Ёлки".

В 2013 году в августе на эспланаде так же все засыпали снегом, поставили ёлку, а люди облачились в зимнюю одежду и валенки. Они должны были стать частью фразы «делай добро», которую выстраивали всей страной.Работать на съёмочной площадке даже в +20 в зимней одежде, изображая, что тебе прохладно, непросто. Уже через 5 минут ощущается дискомфорт.

"Ёлки" вернутся к Новому году на голубые экраны спустя 2 года. На этот раз с новым режиссёром. Им стал пермяк Антон Богданов. Он же и актёр предыдущих частей.

Съёмки нового фильма пройдут и в других городах России- Тюмени, Уфе, Саранске. Премьера назначена на декабрь. Зрителей ожидает много новых персонажей и сюрпризов.