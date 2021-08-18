Документы для оформления земли по «гаражной амнистии» начнут принимать с 1 сентября

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, с 1 сентября 2021 года вступает в силу федеральный закон, благодаря которому можно в упрощённом порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на эти объекты ещё не зарегистрированы.

Воспользоваться «гаражной амнистией» можно, если гараж является капитальным, если он построен до 29 декабря 2004 года, то есть до введения действующего Градостроительного кодекса РФ, и гараж не признан самовольной постройкой.

Чтобы начать оформление, собственникам необходимо подготовить документы и выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учёте. Уточнить информацию о статусе участка можно через МФЦ, Росреестр, Кадастровую палату или посмотреть онлайн на публичной кадастровой карте Росрестра. Если земля стоит на кадастровом учёте, то можно сразу переходить к оформлению, если не стоит, то заявителю придется самостоятельно образовать этот земельный участок.

Образование земельного участка – это, фактически, выделение участка из общей площади с точными границами и постановка его на кадастровый учёт. Чтобы образовать участок, необходимо подготовить схему границ участка под гаражом. Это можно сделать самостоятельно или воспользовавшись услугами кадастрового инженера. Затем, если земля под гаражом является муниципальной, необходимо обратиться в департамент земельных отношений администрации Перми с заявлением о предварительном согласовании земельного участка. Форму заявления можно скачать здесь. Сделать это необходимо через МФЦ или портал Госуслуг. В случае положительного решения нужно вновь обратиться к кадастровому инженеру с просьбой подготовить межевой план участка и технический план гаража, а затем обратиться в Росреестр для постановки участка на кадастровый учёт. Результатом такой постановки будет выписка из ЕГРН на участок под гаражом.

Чтобы завершить оформление прав на участок и гараж через МФЦ, необходимо обратиться в городской департамент земельных отношений и предоставить решение о предварительном согласовании земельного участка, выписку на участок из ЕГРН и технический план на гараж. В свою очередь, в департаменте принимают решение о предоставлении участка в собственность бесплатно, а также направляют в Росреестр заявления о регистрации права собственности на участок, кадастровом учёте гаража и регистрации права собственности на гараж. В итоге заявитель получает выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию прав на гараж и землю.