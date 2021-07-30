«Спутник V», «КовиВак» или «Спутник лайт»: чем отличаются вакцины от COVID-19 ?
В Минздраве пояснили, кому врачи будут назначать прибывшие накануне в Пермь вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак». Первая является однокомпонентной, то есть достаточно будет одной инъекции. Специфика препарата такова, что его рекомендуют людям, записавшимся на ревакцинацию, и тем, кто уже переболел коронавирусом и спустя полгода пришел за профилактической прививкой. Тем, кто с ковидом и вакциной еще не встречался - показан «Спутник V».
Вадислав Семериков, главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края: "Создать основательный, как мы говорим, грунт иммунитет здесь, конечно, рекомендовано двукратное введение вакцины. Первый компонент обеспечивает выброс, и стартуют антитела, а второй компонент обеспечивает базовый защитный уровень".
Что касается «КовиВак», то в Прикамье прибыла небольшая партия. Всего 2340 комплектов. Это двухкомпонентная вакцина. Врачи будут предлагать её в первую очередь онкобольным. Также «КовиВак» используется в тех случаях, когда у человека не формируются в должном количестве антитела после укола «Спутником V».
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