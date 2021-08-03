В Чусовом открылся новый железнодорожный вокзал

В Чусовом открыли новое здание железнодорожной станции. Теперь здесь есть теплый переход, смарт-отель, а также реализована арома-концепция, чтобы не было того самого неприятного запаха, который обычно бывает в залах ожидания. Станция «Дворец металлургов» - одна из четырёх, что образуют большой проект «Чусовские атланты». Фото отсюда Ольга с подругой с удовольствием опубликуют на своих страничках.

Ольга Копысова: "Фонтан бьёт, детям нравится, проходят здесь свадьбы, много фотосессий". Проект стал победителем всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и получил федеральные деньги в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Станции - это, по сути, точки притяжения вдоль улицы Ленина. Здесь, например, можно почитать книгу в летней библиотеке, здесь - поиграть с детьми. Губернатор Дмитрий Махонин поручил уделить особое внимание содержанию площадок.Десятки дворов, пешеходные зоны и скверы благоустроены с помощью федеральных проектов.

Роман Водянов, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Это отличный пример для других муниципалитетов подходить к комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды".

А это уже железнодорожная станция «Чусовская». Сотрудники приняли поздравления с профессиональным праздником, а подарок - новое здание вокзала - получил весь город.Чусовской вокзал был свидетелем больших исторических событий. Во время Великой Отечественной здесь принимали раненых, а в 1945-1946 годах дежурным по вокзалу работал будущий знаменитый писатель Виктор Астафьев.

Позитивные изменения местные жители и гости могут почувствовать здесь и сейчас - есть тёплый переход, смарт-отель, электронные очереди, даже бесконтактные урны и кресла с учётом новых мер безопасности.

Также здесь реализована уникальная арома-концепция РЖД. Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»: "Всегда вокзалы, исторически, отличались такими неприятными запахами, здесь мы сделали всё, чтобы нахождение на территории вокзала было приятно, комфортно".

Следующая задача - сделать Чусовой ещё более привлекательным для туристов и местных жителей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам сейчас есть что пообсуждать с «Российскими железными дорогами» по развитию вообще пассажирского направления. И мы с вами сегодня уже отметили, что город весь разрыт, это потому что мы наконец-таки стали переводить такие города, как Чусовой, в хороший нормативный вид. Думаю, в ближайшие два года город преобразится".

Фасады домов уже меняют облик, также в краевую собственность передали въезд в Чусовой - как обещают, известные всем ямы останутся в прошлом.