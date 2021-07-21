В Перми состоялись публичные слушания по строительству гостиницы «РЖД»
В Перми состоялись публичные слушания по установлению подзоны на участке по улице Локомотивной. Альтернативное решение, найденное губернатором Прикамья Дмитрием Махониным совместно с «РЖД», предполагает строительство здания на участке, не граничащим с лесом.
"Выбран альтернативный участок справа от ДКЖ. Это важное компромиссное решение. Выбранный участок не граничит с Черняевским лесом, более того – под ним уже проложены инженерные коммуникации. А тополя были высажены на нём уже после строительства Дворца культуры железнодорожников", – отметил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.
«РЖД» готовы вкладываться в компенсационное озеленение, экологическое обустройство прилегающей территории, сделать экологический класс на первом этаже будущей ведомственной гостиницы. Компенсационные меры ещё будут обсуждаться.
С материалами проекта можно ознакомиться в администрации Дзержинского района, а также на официальном сайте администрации Перми.
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