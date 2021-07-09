Пермские хоккеисты готовятся начать сезон с новым названием и логотипом. Теперь клуб называется не «Молот-Прикамье», а просто «Молот». В основе логотипа лежит заглавная буква «М» - по словам представителей клуба, она возвращает к истокам, к становлению пермской хоккейной дружины под названием «Молот». Основной цвет команды – красный, символизирует мужество, решимость и силу. Кроме того, в форме будут присутствовать чёрный цвет - символ строгости, непоколебимости и опыта, и белый цвет - символ чистоты, свободы и начала нового пути.

Также клуб планирует использовать новый подход в работе - систему, которая будет включать Академию «Молот» для самых маленьких, молодёжный клуб и профессиональную команду.

Иван Белкин, директор МХК «Молот»: «Система подготовки, которую мы выстраиваем, позволяет спортсменам поэтапно повышать уровень спортивного мастерства. Уже в ближайшее время начнётся набор детей 3-4хлетнего возраста, которые будут заниматься в академии «Молот», в будущем рассчитываем из воспитанников академии сформировать команду юниоров, которая станет следующим этапом подготовки и переходом из юниорского хоккея в молодёжный».

Кстати, молодёжная команда «Молот» представит регион на соревнованиях уже в этом году. Сейчас идёт учебно-тренировочный сбор, а в конце июля в Перми состоятся товарищеские игры со сборной из Глазова. Основной состав «Молота» начинает сборы в ближайший понедельник.

Александр Гулявцев, генеральный директор ХК «Молот»: «В этом сезоне мы заключили соглашение о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом», это тот клуб, который своим примером показывает, как должна работать школа: ежегодно клуб пополняют именно местные воспитанники. К этому уровню необходимо стремиться и нам».