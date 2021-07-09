Глава Прикамья попросил президента рассмотреть вопрос о приведении в нормативное состояние дороги Пермь-Уфа

Президента России накануне проинформировали о подготовке к строительству автодороги Казань-Екатеринбург, которая станет частью скоростной магистрали М-12. Губернатор Дмитрий Махонин как глава региона, по территории которого пройдет трасса, сообщил Владимиру Путину об участии Прикамья в реализации проекта.«Мы с коллегами из Госкомпании «Автодор» прорабатываем все вопросы. Моим распоряжением создана рабочая группа, в рамках которой готовим всю информацию и по карьерам, и по коммуникациям, и по особо охраняемым природным территориям. Активизируем работу пермских подрядчиков – рассчитываем, что они будут задействованы на строительстве», – отметил Дмитрий Махонин.Он поблагодарил Владимира Путина за то, что трасса пройдет по территории Пермского края, а регион принимает участие в этом масштабном проекте. Также он рассказал президенту о потребности отремонтировать уже имеющуюся автодорогу, которая является значимым объектом транспортной инфраструктуры сразу для двух регионов страны и станет путем вхождения в новую транспортную хорду.«Есть небольшая просьба. Мы проработали с руководством Башкирии вопрос о том, что трасса Пермь-Уфа, которая соединяет край и республику, нуждается в приведении в нормативное состояние. Это позволило бы нам динамичнее развивать наши регионы. Если эта инициатива будет поддержана, мы будем признательны», – сообщил губернатор Прикамья.«Посмотрим обязательно», – ответил Владимир Путин.Напомним, по планам трасса Казань – Екатеринбург пройдет по югу Пермского края вблизи г. Чернушки и п. Октябрьский. Протяженность участка нового строительства по территории Прикамья в обход населенных пунктов составит порядка 93 км.В Минтрансе Прикамья пояснили, что автодорога Пермь-Уфа, в свою очередь, станет одним из входов в новую трассу М-12 и свяжет Пермский край с новой скоростной магистралью. Протяженность ее части, проходящей по нашему региону, составляет 218 км. Автодорога Пермь – Уфа состоит из участков региональных дорог Пермь – Усть-Качка, Болгары – Юго-Камский – Крылово, Кукуштан – Чайковский, Оса – Чернушка, Барда – Куеда, обхода Куеды и выхода на Башкирию. Самый проблемный участок на сегодня – дорога Барда – Куеда протяженностью 54 км. Почти вся эта трасса находится в переходном типе покрытия (песчано-гравийная смесь). В настоящее время обсуждается вопрос о передаче автодороги Пермь – Уфа в федеральную собственность, что позволит привести ее в нормативное состояние, а самый проблемный участок выполнить в асфальтобетоне.