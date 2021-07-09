Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Новости регионов России

← В Перми завершился «Дягилевский фестиваль»

Пермские хоккеисты готовятся начать сезон с новым названием и логотипом →

Глава Прикамья попросил президента рассмотреть вопрос о приведении в нормативное состояние дороги Пермь-Уфа

Президента России накануне проинформировали о подготовке к строительству автодороги Казань-Екатеринбург, которая станет частью скоростной магистрали М-12. Губернатор Дмитрий Махонин как глава региона, по территории которого пройдет трасса, сообщил Владимиру Путину об участии Прикамья в реализации проекта.
«Мы с коллегами из Госкомпании «Автодор» прорабатываем все вопросы. Моим распоряжением создана рабочая группа, в рамках которой готовим всю информацию и по карьерам, и по коммуникациям, и по особо охраняемым природным территориям. Активизируем работу пермских подрядчиков – рассчитываем, что они будут задействованы на строительстве», – отметил Дмитрий Махонин.
Он поблагодарил Владимира Путина за то, что трасса пройдет по территории Пермского края, а регион принимает участие в этом масштабном проекте. Также он рассказал президенту о потребности отремонтировать уже имеющуюся автодорогу, которая является значимым объектом транспортной инфраструктуры сразу для двух регионов страны и станет путем вхождения в новую транспортную хорду.
«Есть небольшая просьба. Мы проработали с руководством Башкирии вопрос о том, что трасса Пермь-Уфа, которая соединяет край и республику, нуждается в приведении в нормативное состояние. Это позволило бы нам динамичнее развивать наши регионы. Если эта инициатива будет поддержана, мы будем признательны», – сообщил губернатор Прикамья.
«Посмотрим обязательно», – ответил Владимир Путин.
Напомним, по планам трасса Казань – Екатеринбург пройдет по югу Пермского края вблизи г. Чернушки и п. Октябрьский. Протяженность участка нового строительства по территории Прикамья в обход населенных пунктов составит порядка 93 км.
В Минтрансе Прикамья пояснили, что автодорога Пермь-Уфа, в свою очередь, станет одним из входов в новую трассу М-12 и свяжет Пермский край с новой скоростной магистралью. Протяженность ее части, проходящей по нашему региону, составляет 218 км. Автодорога Пермь – Уфа состоит из участков региональных дорог Пермь – Усть-Качка, Болгары – Юго-Камский – Крылово, Кукуштан – Чайковский, Оса – Чернушка, Барда – Куеда, обхода Куеды и выхода на Башкирию. Самый проблемный участок на сегодня – дорога Барда – Куеда протяженностью 54 км. Почти вся эта трасса находится в переходном типе покрытия (песчано-гравийная смесь). В настоящее время обсуждается вопрос о передаче автодороги Пермь – Уфа в федеральную собственность, что позволит привести ее в нормативное состояние, а самый проблемный участок выполнить в асфальтобетоне.

Опубликовано: 09.07.2021 в 12:50 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

В Перми завершился «Дягилевский фестиваль»

Росавтодор согласовал региональную опорную сеть автодорог

Туроператоров познакомили с потенциалом юга Прикамья

В Прикамье поступили новые партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты

Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»

Создана рабочая группа по строительству автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга

В День России пройдет телемарафон «Широка страна моя родная…»

Не «промохай» «окончаловку»: Яндекс изучил диалектизмы разных регионов

Школьник из посёлка Юго-Камский стал победителем Всероссийского конкурса


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми завершился «Дягилевский фестиваль»

Пермские хоккеисты готовятся начать сезон с новым названием и логотипом →

Обратите внимание

в Перми

Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов
Выбрать участников мастер-класса было чрезвычайно сложно. Особенно большой ажиотаж был среди оперных вокалистов - почти 30 человек на место, у дирижёров чуть меньше - 20 человек на место. Организаторы изначально составили пары из дирижера и вокалиста. Каждая пара исполняла фрагмент произведения перед маэстро, после чего проходил детальный разбор почти каждой музыкальной фразы. Кроме того Теодор Курентзис старался донести до учеников не только свою технику дирижирования, но и передать способность чувствовать музыку, так как умеет только он.
18.06.2021 в 11:40

Метки: Культура, в Перми, В мире

В Перми для школьников младших классов проезд будет бесплатным
В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что городские власти сейчас рассматривают возможность предоставления права на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, а также предоставления скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей. Соответствующие предложения были озвучены сегодня на заседании комитета по экономическому развитию гордумы. Предполагается, что право на бесплатный проезд для учащихся младших классов будет реализовано на базе школьных карт, а малоимущим, многодетным семьям будет предоставлена скидка на приобретение определённых тарифов транспортной карты. Депутаты поручили подготовить проект решения к заседанию Думы, которое состоится в августе, а также проработать техническую часть вопроса. Утвердить льготы для школьников планируется с начала нового учебного года.
15.06.2021 в 16:05

Метки: Деньги, Образование, в Перми

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта
В связи с капитальным ремонтом улицы Краснополянской на участке от улицы Уденской до перекрёстка с улицей Козьмы Минина и на участке от улицы Уденской до здания по адресу: улица Героев Хасана, 105д временно изменятся маршруты автобусов №51, №57 и №74.
11.06.2021 в 10:25

Метки: в Перми

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.
11.06.2021 в 08:30

Метки: Культура, В России, в Перми

В России

В отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГО
У автовладельцев появилась возможность оформить полис ОСАГО одной из 11 страховых компаний в отделениях
18.06.2021 в 11:15

Метки: Деньги, Экономика, В России

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
У пермяков есть уникальный шанс увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты. Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» будет работать в День города последний день. Вход свободный.
11.06.2021 в 17:00

Метки: Культура, В России

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
12 июня жители Перми отмечают День города и День России. В честь праздника 275-метровую пермскую телебашню украсят цвета российского триколора и яркий световой салют. Праздничная подсветка включится на телебашне 12 июня в 23:00 и будет работать до 03:00 13 июня.
11.06.2021 в 10:34

Метки: Культура, Общество, В России

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.
11.06.2021 в 08:30

Метки: Культура, В России, в Перми

Лента новостей RSS каналы

По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспортаПо ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта

Пермские хоккеисты готовятся начать сезон с новым названием и логотипомПермские хоккеисты готовятся начать сезон с новым названием и логотипом

На дне Камы исследуют старинное судноНа дне Камы исследуют старинное судно

Пермскому автобусному движению – 95 лет

Житель Кудымкара создал памятник пикануЖитель Кудымкара создал памятник пикану

Инспектора заповедника «Вишерский» эвакуировали в Красновишерск Инспектора заповедника «Вишерский» эвакуировали в Красновишерск

Пермский край - один из лидеров по расселению аварийного жилья Пермский край - один из лидеров по расселению аварийного жилья

Глава Прикамья попросил президента рассмотреть вопрос о приведении в нормативное состояние дороги Пермь-УфаГлава Прикамья попросил президента рассмотреть вопрос о приведении в нормативное состояние дороги Пермь-Уфа

В Перми перед судом предстанут трое наркодилеровВ Перми перед судом предстанут трое наркодилеров

Экипаж теплохода "Алмаз" рассказал подробности спасения девушки, упавшей с Коммунального мостаЭкипаж теплохода "Алмаз" рассказал подробности спасения девушки, упавшей с Коммунального моста

Представлялись сотрудниками пожарной охраны. В Прикамье осуждены четверо мошенниковПредставлялись сотрудниками пожарной охраны. В Прикамье осуждены четверо мошенников

"Урожай поспел"! Жительница Кудымкара выращивают картофель в мешках"Урожай поспел"! Жительница Кудымкара выращивают картофель в мешках

В Перми стартовал проект "Зарядка с чемпионом"В Перми стартовал проект "Зарядка с чемпионом"

Ретро автомобили совершили пробег до ГубахиРетро автомобили совершили пробег до Губахи

В Перми выдали первый загранпаспорт, оформленный в криптокабинеВ Перми выдали первый загранпаспорт, оформленный в криптокабине

В Перми спасли девушку, упавшую с Коммунального мостаВ Перми спасли девушку, упавшую с Коммунального моста

Ревакцинация от коронавируса пока не началасьРевакцинация от коронавируса пока не началась

Пермяк осужден за разбойное нападение на офис финансовой организацииПермяк осужден за разбойное нападение на офис финансовой организации

Собственникам подтопленных квартир советуют обращаться в судСобственникам подтопленных квартир советуют обращаться в суд

В Прикамье объявлен новый этап борьбы с борщевикомВ Прикамье объявлен новый этап борьбы с борщевиком

Глава Перми Алексей Дёмкин проведёт первый прямой эфир в соцсетиГлава Перми Алексей Дёмкин проведёт первый прямой эфир в соцсети

В полиции напомнили об ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации В полиции напомнили об ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации

Школы Перми начали прием заявлений в первые классы на свободные местаШколы Перми начали прием заявлений в первые классы на свободные места

На трех улицах, ведущих из аэропорта в центр Перми, отремонтируют фасады домовНа трех улицах, ведущих из аэропорта в центр Перми, отремонтируют фасады домов

5 июля в Перми стартует следующий этап гидравлических испытаний теплосетей5 июля в Перми стартует следующий этап гидравлических испытаний теплосетей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную