Самолет Пермь – Казань столкнулся с неопознанным объектом в небе
Самолет рейса Пермь-Казань столкнулся с неопознанным объектом в небе. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident
Экипаж пассажирского самолета CRJ-200, летевшего из Перми в Казань, доложил о встрече с неопознанным объектом - шаром белого цвета диаметром в один метр с небольшим грузом. Встреча произошла 9 июля в 12:18, когда самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» находился на посадочной прямой. Посадка самолета прошла в штатном режиме.
10 июля появилась информация о том, что два экипажа вертолётов Ми-8, которые выполняли учебно-тренировочные полёты, также наблюдали в небе неопознанный объект белого цвета. Это произошло в 4 километрах юго-восточнее села Обшаровка Приволжского района Самарской области.
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