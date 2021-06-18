Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости регионов России

← В Прикамье поступили новые партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Туроператоров познакомили с потенциалом юга Прикамья

смотреть видео

Большая делегация, состоящая из представителей регионального Министерства туризма и молодежной политики, а также туроператоров Прикамья побывала с ознакомительной поездкой на юге Прикамья, куда их пригласили пермские нефтяники. Задача - показать туристический потенциал территорий, который к тому же еще и подкреплен соответствующей инфраструктурой.Первая точка - село Бикбарда. В здании местного Дома культуры когда-то была церковь, а построил её Павел Дягилев - дед знаменитого импресарио. В селе был и винокуренный завод Дягилевых, остался дом, который с этого года планируют ремонтировать и дать ему вторую жизнь.
Андрей Переславцев, директор центра развития культуры, спорта и молодёжной политике Куединского муниципального округа: "В планах перевезти туда библиотеку, дом культуры, две комнаты выделить под музей, обязательно будет сувенирная лавка."
И всё это планируют включить в один из местных туристических маршрутов. Планами поделились с региональным министром по туризму Юлией Ветошкиной.
Юлия Ветошкина, министр по туризму и молодежной политике Пермского края: "Туризм - это история гостеприимства, поэтому, наверно, объединение всех сообществ - мы понимаем, что инвестор не придёт туда, где нет потока, и это всё
очень взаимосвязано. А потока не будет, если нет инфраструктуры."Следующая точка - соседний Чернушинский округ, где находится Свято-Никольский женский монастырь. И здесь
группа пермских туроператоров также изучала возможности организации туристических поездок.Среди тех, кто целенаправленно поддерживает районы - и пермские нефтяники. Инвестируя в инфраструктуру, они в том числе делают территории привлекательными для туристов. В апреле провели на эту тему круглый стол в Чернушке, сейчас организовали выезд туроператоров и пригласили министра.
Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Это прекрасные маршруты выходного дня, и таких мест очень много. Сегодня мы начали с Куеды, Чернушки, но в Пермском крае потенциал - он огромный!"
В деревне Таныпские ключи Чернушенского городского округа делегация посетила готовый и действующий туристический объект «Кузница счастья», созданный, в том числе, и благодаря победам в конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа».Участники тура остались под впечатлениями, и готовят новые предложения для тех, кто намерен путешествовать по Пермскому краю.

Метки: Культура, Общество

Опубликовано: 18.06.2021 в 10:45 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

В Прикамье поступили новые партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты

Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»

Создана рабочая группа по строительству автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга

В День России пройдет телемарафон «Широка страна моя родная…»

Не «промохай» «окончаловку»: Яндекс изучил диалектизмы разных регионов

Школьник из посёлка Юго-Камский стал победителем Всероссийского конкурса

«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов

Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Лысьвы

В Перми завершается Чемпионат России по боксу среди сотрудников Национальной гвардии


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье поступили новые партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Обратите внимание

в Перми

Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов
Выбрать участников мастер-класса было чрезвычайно сложно. Особенно большой ажиотаж был среди оперных вокалистов - почти 30 человек на место, у дирижёров чуть меньше - 20 человек на место. Организаторы изначально составили пары из дирижера и вокалиста. Каждая пара исполняла фрагмент произведения перед маэстро, после чего проходил детальный разбор почти каждой музыкальной фразы. Кроме того Теодор Курентзис старался донести до учеников не только свою технику дирижирования, но и передать способность чувствовать музыку, так как умеет только он.
18.06.2021 в 11:40

Метки: Культура, в Перми, В мире

В Перми для школьников младших классов проезд будет бесплатным
В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что городские власти сейчас рассматривают возможность предоставления права на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, а также предоставления скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей. Соответствующие предложения были озвучены сегодня на заседании комитета по экономическому развитию гордумы. Предполагается, что право на бесплатный проезд для учащихся младших классов будет реализовано на базе школьных карт, а малоимущим, многодетным семьям будет предоставлена скидка на приобретение определённых тарифов транспортной карты. Депутаты поручили подготовить проект решения к заседанию Думы, которое состоится в августе, а также проработать техническую часть вопроса. Утвердить льготы для школьников планируется с начала нового учебного года.
15.06.2021 в 16:05

Метки: Деньги, Образование, в Перми

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта
В связи с капитальным ремонтом улицы Краснополянской на участке от улицы Уденской до перекрёстка с улицей Козьмы Минина и на участке от улицы Уденской до здания по адресу: улица Героев Хасана, 105д временно изменятся маршруты автобусов №51, №57 и №74.
11.06.2021 в 10:25

Метки: в Перми

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.
11.06.2021 в 08:30

Метки: Культура, В России, в Перми

В России

В отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГО
У автовладельцев появилась возможность оформить полис ОСАГО одной из 11 страховых компаний в отделениях
18.06.2021 в 11:15

Метки: Деньги, Экономика, В России

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
У пермяков есть уникальный шанс увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты. Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» будет работать в День города последний день. Вход свободный.
11.06.2021 в 17:00

Метки: Культура, В России

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
12 июня жители Перми отмечают День города и День России. В честь праздника 275-метровую пермскую телебашню украсят цвета российского триколора и яркий световой салют. Праздничная подсветка включится на телебашне 12 июня в 23:00 и будет работать до 03:00 13 июня.
11.06.2021 в 10:34

Метки: Культура, Общество, В России

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.
11.06.2021 в 08:30

Метки: Культура, В России, в Перми

Лента новостей RSS каналы

В Перми задержан граффитист-гастролер, занимавшийся пропагандой наркотиковВ Перми задержан граффитист-гастролер, занимавшийся пропагандой наркотиков

Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистовТеодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов

В отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГОВ отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГО

Туроператоров познакомили с потенциалом юга ПрикамьяТуроператоров познакомили с потенциалом юга Прикамья

В Пермском крае крупнейшие благоустроительные проекты проходят символический экватор В Пермском крае крупнейшие благоустроительные проекты проходят символический экватор

В пяти школах Пермского края откроются профильные медицинские классыВ пяти школах Пермского края откроются профильные медицинские классы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2021

Дмитрий Махонин пригласил Владимира Путина на празднование 300-летия ПермиДмитрий Махонин пригласил Владимира Путина на празднование 300-летия Перми

В новом учебном году планируют ввести единое типовое меню для младшеклассниковВ новом учебном году планируют ввести единое типовое меню для младшеклассников

В Прикамье увеличен объем средств на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 летВ Прикамье увеличен объем средств на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет

Школьники Орджоникидзевского района Перми присоединились к Всероссийской акции «оБЕРЕГАй»Школьники Орджоникидзевского района Перми присоединились к Всероссийской акции «оБЕРЕГАй»

В Коми-Пермяцком округе отмечают СемикВ Коми-Пермяцком округе отмечают Семик

Cтартовало Первенство Пермского края по пожарно-спасательному спортуCтартовало Первенство Пермского края по пожарно-спасательному спорту

На севере Прикамья устраняют последствия ураганаНа севере Прикамья устраняют последствия урагана

Рост продолжается: в Прикамье за сутки выявлено 113 случаев коронавирусаРост продолжается: в Прикамье за сутки выявлено 113 случаев коронавируса

Выборы в Заксобрание пройдут 19 сентябряВыборы в Заксобрание пройдут 19 сентября

За помощью - к парламентарию За помощью - к парламентарию

На Егошихинском кладбище захоронили останки красноармейца Ивана ЛихачеваНа Егошихинском кладбище захоронили останки красноармейца Ивана Лихачева

В выходные на набережной Перми пройдут Троицкие гуляния

В городских лесах Перми завершён второй этап противоклещевой обработкиВ городских лесах Перми завершён второй этап противоклещевой обработки

Водоснабжение Суксуна организовано по временной схеме Водоснабжение Суксуна организовано по временной схеме

Пожар возле Усьвинских столбов потушен. Доступ к достопримечательности временно закрытПожар возле Усьвинских столбов потушен. Доступ к достопримечательности временно закрыт

Вокруг нового кладбища Восточное установят санитарно-защитную зонуВокруг нового кладбища Восточное установят санитарно-защитную зону

В Прикамье появилась «Карта бесхозяйственности»В Прикамье появилась «Карта бесхозяйственности»

"Предъявите права". В Перми сотрудники ГИБДД провели рейд по электросамокатам "Предъявите права". В Перми сотрудники ГИБДД провели рейд по электросамокатам

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную