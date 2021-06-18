Туроператоров познакомили с потенциалом юга Прикамья

Большая делегация, состоящая из представителей регионального Министерства туризма и молодежной политики, а также туроператоров Прикамья побывала с ознакомительной поездкой на юге Прикамья, куда их пригласили пермские нефтяники. Задача - показать туристический потенциал территорий, который к тому же еще и подкреплен соответствующей инфраструктурой.Первая точка - село Бикбарда. В здании местного Дома культуры когда-то была церковь, а построил её Павел Дягилев - дед знаменитого импресарио. В селе был и винокуренный завод Дягилевых, остался дом, который с этого года планируют ремонтировать и дать ему вторую жизнь.

Андрей Переславцев, директор центра развития культуры, спорта и молодёжной политике Куединского муниципального округа: "В планах перевезти туда библиотеку, дом культуры, две комнаты выделить под музей, обязательно будет сувенирная лавка."

И всё это планируют включить в один из местных туристических маршрутов. Планами поделились с региональным министром по туризму Юлией Ветошкиной.

Юлия Ветошкина, министр по туризму и молодежной политике Пермского края: "Туризм - это история гостеприимства, поэтому, наверно, объединение всех сообществ - мы понимаем, что инвестор не придёт туда, где нет потока, и это всё

очень взаимосвязано. А потока не будет, если нет инфраструктуры."Следующая точка - соседний Чернушинский округ, где находится Свято-Никольский женский монастырь. И здесь

группа пермских туроператоров также изучала возможности организации туристических поездок.Среди тех, кто целенаправленно поддерживает районы - и пермские нефтяники. Инвестируя в инфраструктуру, они в том числе делают территории привлекательными для туристов. В апреле провели на эту тему круглый стол в Чернушке, сейчас организовали выезд туроператоров и пригласили министра.

Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Это прекрасные маршруты выходного дня, и таких мест очень много. Сегодня мы начали с Куеды, Чернушки, но в Пермском крае потенциал - он огромный!"

В деревне Таныпские ключи Чернушенского городского округа делегация посетила готовый и действующий туристический объект «Кузница счастья», созданный, в том числе, и благодаря победам в конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа».Участники тура остались под впечатлениями, и готовят новые предложения для тех, кто намерен путешествовать по Пермскому краю.