Росавтодор согласовал региональную опорную сеть автодорог

Пермский край и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития автомобильных дорог общего пользования и объектов улично-дорожной сети на территории Пермского края. Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и руководитель агентства Роман Новиков.По данным Минтранса Пермского края, на сегодня такие соглашения заключены Федеральным дорожным агентством с 11 субъектами РФ, которым ведомство согласовало перечень дорог, входящих в опорную сеть автодорог страны – региональную опорную сеть. Документ предполагает, что в течение четырех лет дороги, входящие в сеть, будут ремонтироваться в первоочередном порядке.В рамках соглашения край и Агентство будут совместно формировать и реализовывать комплекс мер, направленных на развитие и приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети, а также обустройства объектов дорожного сервиса на территории Пермского края.В региональную опорную сеть автодорог вошли 37 участков трасс общей протяженностью 1913,4 км. К примеру, это Восточный обход г. Перми, трассы Пермь – Березники, Кудымкар – Гайны, Кунгур – Соликамск, Полазна – Чусовой, Кукуштан – Чайковский, Пермь – Усть-Качка и ряд других. Перечень был утвержден в начале июня, его защищал в Росавтодоре министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.В 2021 году размер Дорожного фонда Пермского края составляет более 18 млрд рублей. На эти средства в этом году запланированы строительство и реконструкция свыше 34,5 км автодорог, ремонт участков протяженностью более 800 км, в том числе 550 км – на дорогах, находящихся на содержании муниципалитетов.Также в текущем году дороги будут приведены в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделено 2,4 млрд рублей. Будет отремонтировано более 107 км асфальта в Перми, Пермском муниципальном районе, а также в Добрянском и Краснокамском городских округах и на региональных трассах.