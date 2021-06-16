В Прикамье поступили новые партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
По данным Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привит 266 751 житель. Из них 216 820 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты. Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 291 048 комплектов вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник V». Привиться от COVID-19 в Пермском крае можно в 55 медицинских организациях. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА», частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Их перечень размещен на сайте Министерства здравоохранения Пермского края. Также в Перми и ряде территорий края организованно прививаются работники предприятий. Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Если вы не знаете какую вакцину выбрать, «ЭпиВакКорона», «Спутник V» или «КовиВак», то можете проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Отметим, иммунизация двухкомпонентной вакциной проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от вакцины.
Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».
Кроме того, записаться на прививку можно на портале Госуслуг.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»
Создана рабочая группа по строительству автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга
В День России пройдет телемарафон «Широка страна моя родная…»
Не «промохай» «окончаловку»: Яндекс изучил диалектизмы разных регионов
Школьник из посёлка Юго-Камский стал победителем Всероссийского конкурса
«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов
Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Лысьвы
В Перми завершается Чемпионат России по боксу среди сотрудников Национальной гвардии
Пермяки успешно выступили на чемпионате мира по спортивной акробатике среди юниоров
Добавить комментарий: