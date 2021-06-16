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← В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты

В Прикамье поступили новые партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

В Пермский край доставлено еще 4 050 комплектов двухкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» и 780 комплектов препарата «КовиВак» для иммунизации жителей от коронавирусной инфекции. Они распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. В Минздраве Прикамья сообщили, что на сегодня в регионе для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 55 тыс. слотов.
По данным Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привит 266 751 житель. Из них 216 820 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты. Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 291 048 комплектов вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник V». Привиться от COVID-19 в Пермском крае можно в 55 медицинских организациях. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА», частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Их перечень размещен на сайте Министерства здравоохранения Пермского края. Также в Перми и ряде территорий края организованно прививаются работники предприятий. Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Если вы не знаете какую вакцину выбрать, «ЭпиВакКорона», «Спутник V» или «КовиВак», то можете проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Отметим, иммунизация двухкомпонентной вакциной проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от вакцины.
Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».
Кроме того, записаться на прививку можно на портале Госуслуг.

Опубликовано: 16.06.2021 в 12:44 в рубрике - Новости регионов России

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