В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
У пермяков есть уникальный шанс увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты. Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» будет работать в День города последний день. Вход свободный.Передвижная выставка -благодарность «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрождённые из пепла"- акция музеев Санкт- Петербурга городам, принимавшим в годы гитлеровской оккупации культурные объекты. Увидеть выставку можно в пермском мультимедийном парке «Россия - моя история».Среди экспонатов - сохранившиеся фрагменты Янтарной комнаты, по которым шла работа по воссозданию отделки одной из комнат Екатерининского дворца. Работа над воссозданием комнаты шла практически 25 лет. Это был уникальный труд художников- реставраторов, начали работу они в 1979 году и закончили к 300-летнему юбилею Санкт- Петербурга. 12 июня пермяки смогут посетить экскурсию по выставке «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» в 14:00 и 16:00. Участники экскурсии узнают о вкладе художников-реставраторов, работавших над восстановлением царскосельских дворцов и их интерьеров., а также увидят сохранившиеся части янтарной комнаты и меблировку Китайской гостиной. Взрослый билет – 200 руб., льготный – 100 руб., детский – бесплатно. Мария Федотова, заведующая мультимедийного исторического парка «Россия- моя история»: "Проект межрегиональный, проходит по тем городам, куда отправляли не только сокровищницы, не только Царского села, но и других музеев Ленинградской области - это Пермь, Челябинск, Сарапул и Новосибирск".
Фигура "Девушки с кувшином" является символом восстановления Царского села, потому что с ней связана целая история. Скульптура очень тяжёлая, её невозможно было вывозить, поэтому её закопали. В 1944 г. знаменитая царскосельская статуя была извлечена из грунта и вскоре заняла свое место в Екатерининском парке. Ныне бронзовый оригинал «Девушки с кувшином» помещен в фонды музея-заповедника, а в парке установлена копия, отлитая в 1990 году.Мария Федотова, заведующая исторического парка «Россия- моя история» рассказывает еще об одном экспонате: "Этот сундук - подарок Николаю II от кустарей, выполнен в ново-русском стиле. в своё время перед войной считалось, что он не представляет особой художественной ценности, сейчас это очень ценный экспонат труда декоративно- прикладного искусства".
Увидеть уникальные янтарные фрагменты, бронзовую скульптуру «Молочницы» или частично обугленную фигуру путти, пермяки могут 12 июня в течениЕ всего дня. С 10 до 17 часов вход свободный.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»
Создана рабочая группа по строительству автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга
В День России пройдет телемарафон «Широка страна моя родная…»
Не «промохай» «окончаловку»: Яндекс изучил диалектизмы разных регионов
Школьник из посёлка Юго-Камский стал победителем Всероссийского конкурса
«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов
Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Лысьвы
В Перми завершается Чемпионат России по боксу среди сотрудников Национальной гвардии
Пермяки успешно выступили на чемпионате мира по спортивной акробатике среди юниоров
Пермские студенты могут выиграть миллион на развитие стартапа
Добавить комментарий: