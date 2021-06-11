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← Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты

У пермяков есть уникальный шанс увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты. Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» будет работать в День города последний день. Вход свободный.Передвижная выставка -благодарность «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрождённые из пепла"- акция музеев Санкт- Петербурга городам, принимавшим в годы гитлеровской оккупации культурные объекты. Увидеть выставку можно в пермском мультимедийном парке «Россия - моя история».Среди экспонатов - сохранившиеся фрагменты Янтарной комнаты, по которым шла работа по воссозданию отделки одной из комнат Екатерининского дворца. Работа над воссозданием комнаты шла практически 25 лет. Это был уникальный труд художников- реставраторов, начали работу они в 1979 году и закончили к 300-летнему юбилею Санкт- Петербурга. 12 июня пермяки смогут посетить экскурсию по выставке «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» в 14:00 и 16:00. Участники экскурсии узнают о вкладе художников-реставраторов, работавших над восстановлением царскосельских дворцов и их интерьеров., а также увидят сохранившиеся части янтарной комнаты и меблировку Китайской гостиной. Взрослый билет – 200 руб., льготный – 100 руб., детский – бесплатно. Мария Федотова, заведующая мультимедийного исторического парка «Россия- моя история»: "Проект межрегиональный, проходит по тем городам, куда отправляли не только сокровищницы, не только Царского села, но и других музеев Ленинградской области - это Пермь, Челябинск, Сарапул и Новосибирск".
Фигура "Девушки с кувшином" является символом восстановления Царского села, потому что с ней связана целая история. Скульптура очень тяжёлая, её невозможно было вывозить, поэтому её закопали. В 1944 г. знаменитая царскосельская статуя была извлечена из грунта и вскоре заняла свое место в Екатерининском парке. Ныне бронзовый оригинал «Девушки с кувшином» помещен в фонды музея-заповедника, а в парке установлена копия, отлитая в 1990 году.Мария Федотова, заведующая исторического парка «Россия- моя история» рассказывает еще об одном экспонате: "Этот сундук - подарок Николаю II от кустарей, выполнен в ново-русском стиле. в своё время перед войной считалось, что он не представляет особой художественной ценности, сейчас это очень ценный экспонат труда декоративно- прикладного искусства".
Увидеть уникальные янтарные фрагменты, бронзовую скульптуру «Молочницы» или частично обугленную фигуру путти, пермяки могут 12 июня в течениЕ всего дня. С 10 до 17 часов вход свободный.

Метки: Культура, В России

Опубликовано: 11.06.2021 в 17:00 в рубрике - Новости регионов России

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