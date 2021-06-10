Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»
Краевые власти заключили соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings». Речь идёт о развитии регулярных воздушных перевозок пассажиров, а также о базировании в Пермском аэропорту на постоянной основе самолётов перевозчика. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, это поможет наладить авиационное сообщение из Перми не только внутри страны, но и за её пределами, чтобы люди чувствовали позитивные изменения уже здесь и сейчас.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это удобство для наших жителей, чтобы мы могли не через Москву или Санкт-Петербург, а всё-таки напрямую летать во всё больше и больше точек страны и мира. Впереди большие планы, мы наметили возможность и бюджетного субсидирования. Ряд перевозок требуют поддержки для того, чтобы они были рентабельны".Авиакомпания «Red Wings» осуществляет полёты из Перми в Москву, Сочи и Симферополь. В планах увеличение количества направлений. При этом воздушное сообщение по России и с другими странами в Прикамье обеспечивают 14 авиаперевозчиков. Повышенным спросом пользуются российские курорты. В майские праздники аэропорт Большое Савино на внутренних рейсах обслужил более 41 тысячи пассажиров, что почти на четверть больше аналогичного периода доковидного 2019 года.Евгений Ключарёв, генеральный директор АО «Red Wings»: "Представили на рассмотрение губернатору перспективную программу 2022 года, которая подразумевает базирование до четырех воздушных судов, это только самолет Superjet 100. Кроме этого, мы, безусловно, будем связывать Пермь со столицей, с южными курортами нашей страны и зарубежными, в случае их открытия, уже самолётами семейства Airbus либо Boeing".
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