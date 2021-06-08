Создана рабочая группа по строительству автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании рабочей группы по сопровождению проектирования и строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Казань – Екатеринбург. Она входит в состав скоростного международного коридора «Запад – Восток» на территории Пермского края. Задачей группы будет оперативное координирование действий по вопросам подготовки и реализации проекта, ее члены будут определять направления совместной деятельности.

Группу возглавил зампредседателя Правительства Пермского края Григорий Невоструев, заместителем председателя назначен министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский. В состав группы вошли руководители и сотрудники профильных ведомств, а также главы Октябрьского и Чернушинского городских округов.

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко провели встречу, на которой обсудили строительство автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга.

На сегодня все рассматриваемые варианты маршрута трассы проходят по южной части Пермского края вблизи г. Чернушки и п. Октябрьский. Планируется, что в последствии к трассе будут присоединены другие автодороги, являющиеся частью транспортной инфраструктуры Пермского края.

По мнению главы Пермского края Дмитрия Махонина, регион заинтересован в прохождении новой автодороги по своей территории, так как ввод и присоединение к ней дорог регионального значения позволит расширить транспортную сеть на юге региона. Новая магистраль будет экономически эффективна, удобна и востребована жителями Прикамья и гостями Пермского края, в том числе откроет новые возможности для развития туристических маршрутов.