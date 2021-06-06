Школьник из посёлка Юго-Камский стал победителем Всероссийского конкурса

Девятиклассник из посёлка Юго-Камский стал победителем Всероссийского национального юниорского конкурса в номинации "Водная индустрия. Цифровизация". Проект по исследованию колодцев вошел в тройку лучших в стране.

Артём Каракулов исследовал каждый колодец в родном посёлке Юго-Камский, чтобы выяснить, какая вода пригодна для питья. Из пары десятков источников оказалось, что всего лишь шесть пригодны для питья.

Артём Каракулов, ученик 9 класса Юго-Камской школы: "Чтобы жители моего посёлка смогли определить, где какой колодец располагается и его подробную характеристику".

На онлайн картах отметил действующие колодцы и загрузил информацию в социальные сети, чтобы люди знали, где без опаски набирать воду. Со своей исследовательской работой Артём стал победителем в финале Российского национального юниорского конкурса в номинации «Водная индустрия. Цифровизация».

У Артёма появились единомышленники - ученики школы №132 в Перми. Каждый из них активный участник в защите окружающей среды. Вникают в экологическую ситуацию региона, пишут проекты и ищут пути решения проблем.

Молодые люди не только пишут проекты, но и сами прикладывают к этому руку. К примеру, высаживают молодые деревья.

Анна Мевх, руководитель краевого ресурсного центра по здоровьесбережению и экологии: "Ежегодно пополняются ряды юных экологов, все большее количество объектов оказывается под пристальным вниманием ребят".

Отметим, в Пермском крае мероприятия по улучшению экологического состояния водных объектов, восстановлению лесов, закупке лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования реализуются в рамках нацпроекта «Экология», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, главная наша задача - не снижать темпов работы, не снижать эффективности. И вот в этом тренде мы обязаны, должны и главное желаем и можем пройти этот путь правильно с пользой для Пермского края".

Благоприятная окружающая среда - это здоровье людей и повышение экономического развития. И каждый юный защитник природы учится оберегать леса, водоёмы и готов учить этому других.