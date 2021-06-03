«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов

В Перми завершился Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева в течение 5 дней сражались 24 лучшие дворовые команды из регионов России.

В этом году установлен рекорд по количеству участников «Золотой шайбы». В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. В Пермском крае на старт регионального этапа вышло 73 команды и 1 700 юных хоккеистов. Традиция, которой уже более полувека остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды. Пермский край представляла команда «Академия 2010». На групповом этапе наши ребята уступили будущим чемпионам – «Соколу» из Сургута и бронзовому призеру – хабаровскому «Трансбункеру». В итоге в серии плей-офф «Академия 2010» заняла 6 место. Среди команд 2008-2009 годов рождения победу одержал «Орел» из Краснодарского края. А южно-сахалинский «Кристалл» стал лучшим в группе команд, составленных из игроков 2006-2007 годов рождения.

Алексей Тарасов, президент клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова: «Команды показали отличный хоккей и стали примером для многих мальчишек и девчонок по всей стране. Кроме того, участники увидели отличную организацию соревнований, для них это настоящий праздник хоккея, на который хочется вернуться. За него я выражаю благодарность губернатору, Правительству Пермского края в лице Министерства спорта, региональной федерации хоккея».