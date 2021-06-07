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Не «промохай» «окончаловку»: Яндекс изучил диалектизмы разных регионов
Ко Дню русского языка аналитики Яндекса которые используют жители только некоторых регионов страны. В списке оказался и Пермский край. Самые интересные слова отобрали вместе с лингвистами из Института русского языка имени В. В. Виноградова. В список характерных для края слов попали "голбец", "промохать", "мяргать", "стонота", "баско", "разбарабанить", "окончаловка", "бомбошка", "вичка" и "бичик".
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