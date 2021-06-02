Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Лысьвы
Президент России Владимир Путин с помощью видеосвязи встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Среди них была семья Плюсниных из Лысьвы. Здесь воспитывают 11 детей. Старшему уже 25, младшему - всего 7. О чем поговорили с главой государства и кого он поздравил с днем рождения?
Играют и старшие, и самые маленькие. В ожидании разговора с президентом напряжения нет. Алина успела и побегать, и сфотографироваться с родителями - и вот уже крутится на стуле. Сегодня у неё день рождения - и такой обстановки в праздник ещё не было.
Алина Плюснина: "Сегодня поговорим с Путиным. Нельзя бегать, нужно сидеть и слушать".
Девочка занимает место перед экраном самой первой. Общение по видео-конференц-связи начинается с персонального поздравления.
Владимир Путин, президент РФ: "Отдельные самые теплые поздравления и пожелания ребятам, которые сегодня, в этот день, отмечают день рождения, которые находятся сейчас на связи. Алине Плюсниной исполняется 9 лет".У Ирины и Александра Плюсниных 11 детей, старшему - 25, младшему - 7 лет. Но скидок на возраст в семье не делают - посильный труд есть для каждого.
Третий сын - Андрей - увлекается цветоводством. Восемь соток родительского дома он превратил в цветущий оазис. В его коллекции 400 разновидностей растений.
Совместно ребята выкопали пруд, в котором летом живут караси и окуни, здесь же сами установили водопад: об этом глава семьи с гордостью рассказал президенту. Сам Андрей тоже хотел взять слово, но постеснялся.
Андрей Плюснин: "Я занимаюсь ландшафтным дизайном. Хотел бы поступить на курсы и дальше обучаться, но курсы очень дорогостоящие. Хотел спросить, есть ли возможность попасть, но постеснялся".
Зато пообщаться с Владимиром Путиным удалось тёзке президента, старшему сыну Плюсниных. Он свободно играет на гитаре, баяне и фортепиано, пишет музыку и делает аранжировки. При этом учится в политехе.
У всех 11 детей - свои серьёзные увлечения: за это президент поблагодарил их родителей. Владимир Путин, президент РФ: "Хочу, чтобы все из вас нашли дело по душе, свое место в жизни, это очень важно. И еще раз хочу поблагодарить ваших родителей за то, что они создают такие условия".
В эфир Плюснины вышли из современной лысьвенской библиотеки. В ожидании онлайн-встречи успели сделать много семейных фото и даже почитать об истории родного города.
Один из символов Лысьвы - знаменитая лысьвенская каска, которая славилась небывалой прочностью. В годы войны таких было изготовлено 10 млн штук. Теперь город может гордиться не только крепкой защитой, которую здесь давали фронту, но и крепкой семьёй Плюсниных.
Сами обладатели ордена «Родительская слава» поздравили всех награждённых сегодня - в разговоре приняли участие семьи из восьми регионов. Александр и Ирина Плюснины: "Мы рады за все семьи, за то, что в стране им оказывается внимание, вручаются такие награды и даже теперь с президентом лично можно пообщаться. Мы довольны. Конечно, мы готовились, переживали. Оказалось намного легче, чем мы думали".
После встречи - праздничный ужин. Готовят сегодня все вместе: не так-то просто накрыть стол на 13 человек.
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