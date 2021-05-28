В Перми завершается Чемпионат России по боксу среди сотрудников Национальной гвардии

В Перми завершаются вторые Всероссийские соревнования войск Национальной гвардии по боксу на "Кубок Победы". Сильнейшие спортсмены в погонах приехали к нам со всей страны. Решающий поединок Чемпионата России по боксу среди войск национальной Гвардии в весе 60 килограммов.

Боксёр в красном- представитель сборной Приволжья, Булат Ниязов, одерживает верх над соперником более мастеровитым, причём во всех смыслах- кандидат выигрывает у мастера спорта.

Булат Ниязов, победитель Чемпионата России по боксу среди сотрудников Национальной гвардии: "В финале все сильные, сделали свою работу. Отдельное спасибо тренерам нашим, которые отвечали за весь этот сбор, Пермскому краю спасибо".

Речь о подготовке к турниру сборной Приволжского федерального округа, она прошла в Перми, в итоге - пять из семи спортсменов вышли в финал. Пётр Павлов, почётный президент федерации бокса Пермского края, Заслуженный тренер России, судья международной категории АИБА: "Учебно- тренировочный сбор прошел под руководством главного тренера команд Пермского края Михаила Кондрякова. Боксёры находятся в достаточно высокой спортивной форме, и уверенно лидирует команда".

Соревнования проходят в манеже пермской спортшколы олимпийского резерва №1. В течение трёх дней отборочные стадии преодолевали представители 9 команд из 8 федеральных округов. Это 81 сотрудник Росгвардии, что в обычное время несут службу по охране общественного порядка.

За пределами ринга это действующие военные: офицеры, прапорщики, солдаты, которые строго соблюдают субординацию. Иное дело- в периметре- в финал пробились спортсмены не ниже кандидатов в мастера спорта. А победа гарантирует повышение их спортивного звания.

Данному турниру присвоена классификация класса «А», и, значит, верхней планкой станет уровень мастера спорта России. Чемпионат проходит при поддержке краевого минспорта, судей самого высокого класса предоставила федерация бокса Пермского края. В рамках визита в Пермь генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев подписал с краевыми властями соглашение о сотрудничестве. Сегодня один из гостей турнира - Герой России Сергей Яшкин.

Сергей Яшкин, Герой России, Почётный гражданин Пермского края, депутат ЗС Пермского края: "Я считаю, что бокс - это одна из важнейших составляющих подготовки личного состава для службы не только Росгвардии, но и вооружённых сил".

Главные старты года росгвардейцев Прикамье принимало уже во 2-й раз. В планах турнир сделать ежегодным и прописать именно на пермской земле.