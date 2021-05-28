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Пермяки успешно выступили на чемпионате мира по спортивной акробатике среди юниоров
Пермяки Ева Дурыманова и Алексей Желобов стали серебряными призерами, исполнив сложнейшие поддержки - "пирамиду" и "ласточку". Золотые медали получили также воспитанницы пермской спортивной школы - трио Полина Лопатина, Вероника Нечаева и Дана Еремеева.
Теперь пермских спортсменов ждут на чемпионате Европы, который пройдет в сентябре в Италии.
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