Пермские студенты могут выиграть миллион на развитие стартапа

Учащиеся вузов со всей страны могут присоединиться к новому масштабному конкурсу от АНО «Россия – страна возможностей». Регистрация продлится до 12 июня 2021 года.Участвовать могут студенты, обучающиеся на невыпускном семестре, бакалавры и специалисты.Благодаря конкурсу активные молодые люди смогут повысить свои профессиональные компетенции, развить лидерские и творческие качества, увеличить научный потенциал. Проект включает много практических мероприятий, в ходе которых участники создадут и претворят в жизнь собственные проекты.Студентам доступно любое из 11 направлений: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу» и др. Выбрать можно наиболее подходящее.200 финалистов конкурса получат грант в размере 1 млн рублей, который смогут потратить на образование, улучшение жилищных условий, путешествие по России или запуск стартапа. 5% от суммы можно будет вложить в исполнение своей мечты.Помимо этого, 50 сильнейшим участникам выдадут по 2,5 млн рублей на развитие своего факультета или университета.