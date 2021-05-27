Пермские студенты могут выиграть миллион на развитие стартапа
Участвовать могут студенты, обучающиеся на невыпускном семестре, бакалавры и специалисты.
Благодаря конкурсу активные молодые люди смогут повысить свои профессиональные компетенции, развить лидерские и творческие качества, увеличить научный потенциал. Проект включает много практических мероприятий, в ходе которых участники создадут и претворят в жизнь собственные проекты.
Студентам доступно любое из 11 направлений: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу» и др. Выбрать можно наиболее подходящее.
200 финалистов конкурса получат грант в размере 1 млн рублей, который смогут потратить на образование, улучшение жилищных условий, путешествие по России или запуск стартапа. 5% от суммы можно будет вложить в исполнение своей мечты.
Помимо этого, 50 сильнейшим участникам выдадут по 2,5 млн рублей на развитие своего факультета или университета.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Пермь собрала сильнейших боксеров в погонах
Пермские студенты успешно выступили на общероссийской Студвесне
«Протон-ПМ» приступил к освоению двигателя для ракет-носителей «Ангара»
Чайковский получил деньги на новую набережную
С приездом! Пермяк, который 2 года путешествовал по миру на велосипеде, вернулся в Россию
Пермь принимает полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
Пермяки стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира по хоккею
Сотрудники краевого МВД присоединились к Всероссийской акции «Фронтовые бригады»
"От Абхазии до Камчатки" - ярмарка уникальных продуктов
Между Пермским краем и Мариинским театром заключено соглашение о сотрудничестве
Добавить комментарий: