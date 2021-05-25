Пермь собрала сильнейших боксеров в погонах
Равнение на флаг. Приветствие участников. По специальности это действующие сотрудники Россгвардии: офицеры, прапорщики, солдаты. По настроению, и особенно сегодня- спортсмены. В строю — 81 человек.
Дмитрий Самойлов, заместитель председателя правительства Пермского края: "Городу Перми президентом РФ присвоено высокое звание - Город трудовой доблести. И те соревнования, которые сегодня начинаются, с вашим участием, конечно, вносят в копилку славы нашего города ещё и спортивную славу, и боевую славу".Церемонию вручения звания мастер спорта проводит полковник, он же главный судья соревнований, Владимир Малафеев.
Владимир Малафеев, полковник, председатель спортивного комитета Росгвардии, главный судья соревнований: "Любой вид единоборств, в том числе и бокс, для нас очень важен с точки зрения служебно- боевого применения. И каждый спортсмен, который показывает высокие результаты, он автоматически готовит себя к более качественному несению службы". Практически весь судейский пул, причём самого высокого класса, - пермяки. Делегат федерации бокса России Кирилл Щекутьев объясняет, почему 2-й раз подряд турнир отдают в Пермь.
Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь федерации бокса России: "Здесь проходили многие всероссийские и международные соревнования. В следующем году 20 лет с того момента, как здесь прошёл чемпионат Европы среди мужчин. В регионе любят бокс, умеют проводить его и проводят всегда на высоком уровне".
Посещение соревнований делегацией федерации бокса России - это только часть программы. Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве с краевыми властями. Завершатся соревнования 28 мая, тогда и определят победителей во всех 7 весовых категориях.
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