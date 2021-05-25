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Пермские студенты успешно выступили на общероссийской Студвесне
По словам молодого человека, самое сложное было найти, что называется, ту самую композицию и адаптировать её под условия конкурса – не больше 3,5 минут.
Илья Носков: "Она была написана для другого музыканта, просто так получалось, что я на неё придумал аранжировку, и песня получилась другая, я в неё влюбился, решил представить на конкурс".Прикамье на Студвесне в Нижнем Новгороде представляли 85 человек. В общем зачёте команда заняла 3 место среди 77 делегаций из разных регионов России.
Всего по итогам фестиваля пермяки стали лауреатами в 15 номинациях, получили 3 специальных приза. Отдельный спецприз за региональную программу «Слишком громкий концерт «Новый-новый мир» и Гран-при в танцевальном направлении.
Для молодых людей, принявших участие в общероссийской Студенческой весне выход в свет - не просто на других посмотреть и себя показать, это возможность реализовать свой потенциал. С достойным результатом ребят поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отметив, что одна из главных задача регионального правительства – это создание возможностей для самореализации молодежи на территории Прикамья здесь и сейчас.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны всячески поддерживать развитие молодежных движений, и наша задача, чтобы это пространство на Шпагина превратилось в некий дом для молодежи. Всё это направлено на то, чтобы вам было интересно жить, развиваться, работать и творить в Пермском крае". В рамках встречи состоялось подписание соглашение о взаимодействии Пермского края с Российским союзом молодежи. Регион оказался в первой десятке субъектов, с кем общественная организация будет сотрудничать в вопросе развития молодежных движений.
Павел Краноруцкий, член Общественной палаты РФ, Председатель Российского Союза Молодежи: "У нас есть целый ряд проектов и программ, которые хотелось бы, чтобы были внедрены и поддерживались не только на уровне города, но и на уровне муниципалитетов, малых городов". Не исключено, что в 2023 году в честь 300-летия Перми Российская студенческая весна вновь пройдет в столице Прикамья. В 2019 уже был опыт проведения подобного мероприятия, тогда участниками Студвесны стали более 3,5 тысяч молодых людей.
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