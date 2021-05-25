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«Протон-ПМ» приступил к освоению двигателя для ракет-носителей «Ангара»

Предприятие «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») приступило к освоению двигателя РД-191М – модифицированной версии РД-191 для ракет-носителей (РН) «Ангара». Первый экземпляр планируется изготовить в начале 2023 года. Тогда же НПО «Энергомаш» начнет его испытания.
АО «Протон-ПМ» изготовит три опытных образца РД-191М. Первый двигатель предназначен для доводочных испытаний, второй – для завершающих доводочных испытаний, третий – для межведомственных испытаний.
«Впервые с начала освоения двигателя РД-191 на «Протон-ПМ» заключен контракт не на отдельные комплектующие, а на изделие в целом, что значительно облегчает процесс освоения, – уточняет руководитель проекта по двигателю Игорь Тимшин. – Важно учитывать и то, что узлы и агрегаты, которые закреплены за предприятием, занимают порядка 40 % в трудоемкости производства РД-191, а двигатель РД-191М имеет высокую степень преемственности с прототипом».
Для освоения производства РД-191М потребуется выпустить более 1,2 тыс. новых техпроцессов и 3,5 тыс. конструкций оснастки. Помимо этого, в 2020-2022 гг. будут модернизированы шесть действующих испытательных стендов, еще пять предстоит спроектировать и изготовить. Участок сборки двигателя РД-191М планируется организовать в первом квартале 2022 года. Он будет расположен на загородной производственной площадке в Новых Лядах.
Напомним, решение о переносе производства РД-191 на пермскую площадку принято в 2015 году в связи с увеличением объемов поставок двигателя. За серийным заводом «Протон-ПМ» закреплены создание турбонасосного агрегата и другой номенклатуры, а также сборка всего изделия. В Воронежском центре ракетного двигателестроения будет организовано изготовление камеры сгорания РД-191. НПО «Энергомаш» руководит кооперацией предприятий, задействованных в создании двигателя, и проводит его огневые испытания.

Опубликовано: 25.05.2021 в 09:55 в рубрике - Новости регионов России

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