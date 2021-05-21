Чайковский получил деньги на новую набережную
Владимир Глухов, инженер по надзору за строительством МКУ «Чайковское УКС»: "Работы по устройству укладки тротуарной плитки по всей длине линии, устройство беговых дорожек, устройство велодорожек". Деньги на новую набережную Чайковский получил от Минстроя России, выиграв в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Как правило, в подобных историях инициативу проявляют муниципалитеты при поддержке краевых властей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "На протяжении 3 лет регион побеждает во всероссийском конкурсе в рамках лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и сельских поселениях. Сейчас это город Чусовой, Губаха, Соликамск, Чайковский". А вот Вокзальная в Чайковском преображается благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированного главой государства. Этот объект в минувшем году выбрали жители в ходе рейтингового голосования.
К концу лета здесь будет мини-сквер с лавочками, цветами, деревьями, малыми архитектурными формами. Кстати, имя для него еще не выбрали.
Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году, идет прямо сейчас в сети интернет и продлится до 30 мая. Подсчитано, что из 5 россиян - четверо принимают в нем участие.
Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "В чем главный залог успеха проекта? Это максимальное вовлечение людей в принятие решений о том, как должен выглядеть их город".За последние 4 года в Пермском крае отремонтировали более 1600 дворов, 424 общественных пространства. Люди хотят жить комфортно здесь и сейчас. И в этом году к списку прибавится еще 298 объектов.
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