Чайковский получил деньги на новую набережную

Чайковский выиграл в российском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и получил деньги на новую набережную. Масштабная реконструкция проводится за счет сразу нескольких источников. В своем устье речка Сайгатка разливается до размеров Камы. Такой ее сделало Воткинское водохранилище. А город Чайковский получил самое популярное у жителей место. На городском пляже загорать сейчас приходится по-соседству со строительной техникой, но в следующем сезоне здесь уже будут шезлонги, кафе, раздевалка, душ, туалет. Также этим летом на набережной появится амфитеатр, детская и спортивная площадки. В 2022 году начнется берегоукрепление и реконструкция променадной части.Владимир Глухов, инженер по надзору за строительством МКУ «Чайковское УКС»: "Работы по устройству укладки тротуарной плитки по всей длине линии, устройство беговых дорожек, устройство велодорожек". Деньги на новую набережную Чайковский получил от Минстроя России, выиграв в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Как правило, в подобных историях инициативу проявляют муниципалитеты при поддержке краевых властей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "На протяжении 3 лет регион побеждает во всероссийском конкурсе в рамках лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и сельских поселениях. Сейчас это город Чусовой, Губаха, Соликамск, Чайковский". А вот Вокзальная в Чайковском преображается благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированного главой государства. Этот объект в минувшем году выбрали жители в ходе рейтингового голосования.К концу лета здесь будет мини-сквер с лавочками, цветами, деревьями, малыми архитектурными формами. Кстати, имя для него еще не выбрали.Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году, идет прямо сейчас в сети интернет и продлится до 30 мая. Подсчитано, что из 5 россиян - четверо принимают в нем участие.Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "В чем главный залог успеха проекта? Это максимальное вовлечение людей в принятие решений о том, как должен выглядеть их город".За последние 4 года в Пермском крае отремонтировали более 1600 дворов, 424 общественных пространства. Люди хотят жить комфортно здесь и сейчас. И в этом году к списку прибавится еще 298 объектов.