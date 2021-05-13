С приездом! Пермяк, который 2 года путешествовал по миру на велосипеде, вернулся в Россию

Пермский велопутешественник Андрей Тюлькин вернулся в Россию. В августе 2019 года он на велосипеде стартовал из Перми, чтобы добраться до Таиланда. Зимой должен был приехать домой, но в его планы вмешался коронавирус. Долгое время пермяк не мог выехать из Азии. В итоге его путешествие растянулось почти на два года.Любитель приключений несколько раз был на волоске от смерти: его кусала ядовитая змея, он падал в обморок от обезвоживания. Андрей улетел в Турцию, оттуда - в Беларусь, а сейчас находится на пути в Пермь. За все путешествие велосипедист побывал в 11 странах и преодолел 23 тысячи км.Андрей Тюлькин, путешественник: «Когда приеду в Пермь, буду целовать асфальт, скучаю очень сильно. Очень трепетно, с упоением, смотрю фото и видео из Перми. Чем буду заниматься в Перми — пока не знаю. Я так долго был в пути, что даже не представляю, как это — жить, когда постоянно не надо куда-то ехать. Наверное, дальше опять будет завод, рыбалка, охота. Потом, может быть, организую какой-нибудь еще проект. Например, хочу пройти Памирский тракт».