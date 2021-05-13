Пермь принимает полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

В Перми открылся полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Соревнования проходят в сфере туризма и сервиса, а также ресторанного бизнеса. Участвуют 129 человек со всей страны.Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование». Полуфинал на заводе Шпагина объединил 129 человек, из них около половины представляют Прикамье - по числу заявок он вошел в ТОП-10 самых активных регионов России. Конкурс - одна из возможностей посмотреть на туристический потенциал края с разных сторон. Антон Сериков, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»: "Это и исторический туризм, и детский туризм, который сейчас развивается большими темпами - знаю, что есть несколько локаций в Пермском крае, это и гастрономический туризм".

Свои проекты участники защищают, отвечая на вопросы экспертов.

Во второй день полуфинала участникам предстоит решать региональные кейсы - говоря проще, предлагать свои варианты развития туризма в тех или иных территориях Пермского края. Также на площадке завода Шпагина прошёл круглый стол с участием руководителей Общенационального союза индустрии гостеприимства.Алексей Волков, исполнительный директор, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства: "Два года назад индустрии гостеприимства не существовало, теперь она внесена в национальный проект. И вы можете сегодня, реализовав маленькие проекты, стать частью больших возможностей".Кроме того, союз подписал соглашение с Пермским краем, которое предполагает повышение уровня сервиса, а также создание условий для подготовки кадров в туристической отрасли. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что на сферу туризма краевые власти делают ставку, а поддержку отрасли власть оказывает здесь и сейчас

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Цель - в ближайшие годы увеличить в два раза турпоток в Пермский край, это дополнительные рабочие места, это вливания в экономику, а самое главное - создание новых комфортных условий для пребывания в Пермском крае". Испытания в Перми завершатся 13 мая, победители получат гранты от 1 млн рублей, возможность пройти обучение или стать частью крупной туристической компании. Финал состоится в июне в Нижнем Новгороде.