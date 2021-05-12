Пермяки стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира по хоккею
Пермяки Николай Макаров, Матвей Мичков и Сергей Иванов в составе сборной России по хоккею стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира в США. Россияне стали вторыми, уступив канадцам со счетом 3:5.
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