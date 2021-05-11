Сотрудники краевого МВД присоединились к Всероссийской акции «Фронтовые бригады»
В репертуаре «фронтовой бригады» были самые известные произведения военных лет. Популярные песни не оставили равнодушными не только виновников торжества, но и их соседей, а также обычных прохожих. Кто-то подпевал артистам и даже подтанцовывал, а кто-то просто снимал происходящее на телефоны.
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