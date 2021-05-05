"От Абхазии до Камчатки" - ярмарка уникальных продуктов

Праздник вкуса - успели прозвать пермяки продуктовую ярмарку под названием "От Абхазии до Камчатки". Все, что есть на прилавках - можно попробовать. А если попалось что-то незнакомое - выслушать интересные пояснения продавца. До конца майских каникул пробудут в Перми представители самых хлебосольных регионов страны. После дегустации косули в чесноке, дикого кабана в гранатовом соке и хамона Ирина выбирает последний. Говорит - очень вкусно.За соседним прилавком сыры, сделанные на семейной сыроварне в Сочи. По словам фермера, все из натурального премиального молока. В ассортименте сыры десертные, мягкие и твердые, молодые и шестилетней выдержки, острые и с плесенью.Артур Фитонян, фермер: "Три года он зреет в козьей шкуре в земле, а оставшиеся 3 года в специализированном помещении, где три раза в день идет уход за этой головкой сыра".Хмели-сунели, орегано, розмарин, майоран. Что к какому блюду подойдет, здесь рассказывают прямо у прилавка. А секрет этой абхазской аджики в том, что делают ее без помидоров. Отсюда и срок хранения до 1,5 лет. В основе красный сухой перец, грецкий орех, чеснок, оливковое масло и розмарин.Для любителей рыбы по соседству расположились дары, привезенные с Камчатки. Королева лососевых Чавыча, белуга, саварин, отборная красная икра.В изобилии здесь и чай. Выращивают его на горных плантациях в Краснодарском крае. В ассортименте 26 наименований. Продавец уверяет, весь чай не только вкусный, но и полезный. "Кавказское долголетие. Комбинация барбариса, василька и сафора обеспечат стимуляцию работы нервной системы. Сконцентрируется внимание, активизируется память. А еще это регенерация нервных клеток. Отсюда и кавказское долголетие - сможете прожить 150 лет".Неспроста эту ярмарку прозвали праздником вкуса. Здесь собрали все, чем гордятся производители из разных уголков страны. Важный момент - прежде чем купить, все можно продегустировать.Увидеть все своими глазами и попробовать можно на "Пермской ярмарке" до 9 мая.Чтобы не пропустить следующую ярмарку, можно заполнить анкету. Как только ярмарка вновь приедет в Пермь - вам придет смс-уведомление. В качестве приятного сюрприза - скидка на весь ассортимент.