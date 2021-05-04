Между Пермским краем и Мариинским театром заключено соглашение о сотрудничестве

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства. В годы Великой Отечественной войны труппа Мариинки находилась в эвакуации в Перми.Шедевры мировой классики в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Вновь пермская земля принимает ежегодный московский Пасхальный фестиваль. Дневной благотворительный концерт - признательность медикам, волонтёрам - всем тем, кто продолжает сражаться с COVID 19. В день Пасхального фестиваля состоялась деловая встреча Дмитрия Махонина с Валерием Гергиевым, на которой глава региона и директор Государственного академического Мариинского театра подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства между правительством края и Мариинкой. Этот первый подобный документ - признание высокого уровня культурных традиций Прикамья. Валерий Гергиев, народный артист России, директор Государственного академического Мариинского театра: "Я бы сказал, что такого типового соглашения не существует. И такой истории взаимоотношений и даже родства театров тоже. Может трудновато поискать и тем более найти. Ведь в тяжелейшие годы в Перми творил, жил весь коллектив тогда Кировского театра. Мы такие вещи просто не имеем права забывать".Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества. Оно позволит реализовывать совместные творческие проекты в том числе инновационные; организовывать обменные гастроли, стажировки; делиться опытом работы по всем направлениям в сфере театрального, музыкального искусства; учиться у звёзд мирового уровня. Дмитрий Махонин губернатор Пермского края: "Хотел бы, чтобы ребята, которые являются талантами, нашими талантами, а мы в этом году начнём строить школу, музыкальную школу для детей, они могли пользоваться опытом, мастерством наших основных культурных деятелей". В этом году Московский Пасхальный фестиваль отмечает свой 20й юбилей. Выступления выдающихся, всемирно известных музыкантов состоятся в 25 городах России среди которых и Пермь. Вечерний концерт при помощи виртуальных концертных залов Пермской филармонии, часть из которых открыты в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Владимиром Путиным, смогли посмотреть в 25 территориях края.

По приглашению маэстро Гергиева в Пасхальном фестивале принимает участие Уральский государственный камерный хор. 3 мая в Храме Христа Спасителя этот пермский коллектив открывал хоровую программу.