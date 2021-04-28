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← Директор одной из крупных строительных компаний Перми похитила свыше 87 млн. рублей

В Краснокамске запустили первое в стране производство мелованного картона

Первое отечественное производство мелованного картона было запущено сегодня в Краснокамске. Как заявлено, его ждет жесткая конкуренция с импортными производителями.Инженер-технолог Александр Косолапов не только детально разбирается в производстве мелованного картона, но и может подсказать, откуда процесс выглядит наиболее увлекательно. Вот почти 4-метровое полотно превращается в аккуратный рулон. Плотность партии - 166 граммов на квадратный метр, из такого картона делают, например, подарочные пакеты, упаковку для лекарств и пищевой промышленности.
Александр Косолапов, инженер-технолог ГК «Кама»: "На стартовом этапе машина работает со скоростью 450 метров в минуту, в будущем рабочая скорость - 700 метров в минуту, 220 тысяч тонн в год - расчётный объём продукции". Проект группы компаний «Кама» - первый импортозамещающий в России по производству мелованного коробочного картона. Создано более 400 рабочих мест, запущена самая современная на сегодняшний день линия. Новое производство ждет жесткая конкуренция, поскольку сегодня рынок страны занят иностранными производителями.
Вячеслав Воробьев, председатель совета директоров ГК «Кама»: "Задача не менее сложная - выйти на лучшее качество, соответствующее мировым стандартам, и раздвинуть плечами рынок, потому что рынок здесь очень конкурентный".
Среди преимуществ первого российского производителя мелованного коробочного картона не только объёмы производства, но самые современные технологии, востребованные рынком: например, защитный слой мелованной пасты наносится на полотно с двух сторон. Затем поверхность отправляют на сушку, далее делают глянцевой. Общая стоимость проекта - 25 миллиардов рублей, ключевой инвестор - банк "Открытие".
Михаил Задорнов, председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие»: "Мы будем вместе при поддержке администрации Пермского края работать над улучшением себестоимости, использования местного лесного фонда, возможно, какие-то комплектующие будем в Пермском крае покупать".
В планах группы компаний «Кама» - закрыть более половины потребности российского рынка мелованного картона и выйти на международные площадки.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это опять же импортозамещение - в России не производился мелованный картон. Это и экологическая безопасность государства".
А для Александра - это возможность быть причастным к производству, которое уже запустили первыми в России.

Метки: Сделано в Перми, Экономика

Опубликовано: 28.04.2021 в 10:29 в рубрике - Новости регионов России

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← Директор одной из крупных строительных компаний Перми похитила свыше 87 млн. рублей

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