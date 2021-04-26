Директор одной из крупных строительных компаний Перми похитила свыше 87 млн. рублей

Прокуратура г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы - единственного учредителя и бывшего директора одной из крупных строительных компаний города. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что подсудимая с 2014 по 2016 годы мошенническим путем похитила у граждан и организаций свыше 87 млн. рублей.

"Женщина, злоупотребляя доверием граждан и руководителей юридических лиц, привлекала денежные средства для участия якобы в долевом строительстве недвижимости. Создавая видимость законной деятельности путем оформления разрешительных документов, приобретения строительных материалов, а также начала работ, обвиняемая фактически не имела намерений выполнить обязательства по передаче квартир и нежилых помещений дольщикам. Таким образом, похитив денежные средства, она распорядилась указанной суммой по своему усмотрению. Кроме этого ее неправомерные действия в итоге привели к банкротству возглавляемой компании", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, не уточняя название компании.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Перми.