Пермь вошла в ТОП-10 самых вежливых городов страны
Пермь - в десятке самых вежливых городов страны. Таковы данные социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market в апреле. Участникам были заданы несколько вопросов: например, считаете ли вы себя терпеливым человеком? Умеете ли признавать свои ошибки? По итогам опроса выяснилось, что самыми воспитанными жителями стали жители Томска - первое место по вежливости. В топ-5 вошли также Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Красноярск. Пермь на девятом месте.
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