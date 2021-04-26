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В Прикамье стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства
Сегодня, 26 апреля, по всей стране, в том числе в Пермском крае, стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
. Проголосовать помогут и волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение, – для этого понадобится только номер телефона. Всего по всей стране консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогать проголосовать будут около 13 тыс. добровольцев. Как отмечают в штабе по голосованию Пермского края, жителям региона в выборе объекта благоустройства будут помогать более 500 волонтеров, они будут консультировать во всех офисах МФЦ тех территорий, где проходит голосование.
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