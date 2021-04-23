Прикамье присоединилось к всероссийскому тестированию дистанционного электронного голосования

Пермский край присоединился к всероссийскому тестированию дистанционного электронного голосования. Этот онлайн вариант предполагает возможность волеизъявления с любого устройства с выходом в интернет, будь то компьютер, планшет или смартфон. Регистрация заявок на апробацию системы продлится до 7 мая.Николай Кожемякин: "Я вообще за новации. Это все новое. Мы живем в век цифровизации. Это все очень интересно. Более того, я мобильный человек".

Принять участие в тестировании системы может любой гражданин России с 18 лет, зарегистрированный на портале Госуслуги. Для этого нужно зайти в личный кабинет, нажать на информационный баннер, а затем подтвердить заявку на участие.

Само тестовое голосование состоится с 12 по 14 мая. После апробации станет известно, будет ли использоваться подобная система во время выборов в сентябре.Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Задача заключается в том, чтобы протестировать систему в целом по стране с точки зрения удобства, технического функционирования. Что касаемо наших избирателей, для них это будет возможность поучаствовать в тренировке и посмотреть, как вживую работает электронное дистанционное голосование".