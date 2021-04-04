Пермская спортсменка победила в марафоне на чемпионате России

В краевом министерстве спорта сообщили, что лыжница из Пермского края Мария Истомина выиграла марафонскую гонку на 30 километров на чемпионате России в Тюмени. Пермячка преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты, второе место у Анастасии Рыгалиной из Москвы, третье - у Екатерины Смирновой из Тюменской области.

На прошедшем чемпионате Мария Истомина заняла третье место на дистанции 15 километров (скиатлон) и стала серебряным призером в забеге на 10 километров свободным стилем. По ее словам, прошедший чемпионат стал одним из лучших в ее карьере.

Марии Истоминой 24 года. Она родом из села Усть-Буб Пермского края, сейчас живет в Перми. Профессионально заниматься лыжами начала в 16 лет. Тренировалась в СШОР «Старт». Сейчас спортсменка выступает за сборную России.