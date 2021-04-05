В ГУ МЧС рассказали подробности гибели пермских туристов в Республике Коми
Ольга Савина, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Группа имела разрешение на посещение территории парка. Движение туристов осуществлялось на снегоходах. По предварительной информации двое туристов двигаясь на снегоходе у подножия склона подрезали снежный покров, что привело к движению снежной массы, завалу снегоходов и гибели туристов. В настоящий момент участника группы и тела погибших доставляют в город Печора".
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